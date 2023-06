, almeno per il momento: il leader mercenario russo Yevgeny Prigozhin rimane sotto inchiesta da parte del Servizio di sicurezza federale (FSB) con l'accusa di aver organizzato un ...Un esilio probabilmente dorato in Bielorussia, un'totale per i suoi uomini. Non solo. ... Dimostrare che, come in passato,sfida alla sua autorità può essere accettata. Ma il regime ...Si sa solo che Putin avrebbe accettato di concedere l'per i soldati della brigata e ... Ma del ministrotraccia.

Nessuna amnistia per Prigozhin: resta (per ora) ancora accusato di ammutinamento Globalist.it

L'accordo per fermare la marcia su Mosca prevedeva che le accuse penali contro gli ammutinati dovevano essere ritirate in cambio del loro ritorno nelle basi e Prigozhin doveva trasferirsi in Bieloruss ...Dopo il tentativo di colpo di stato della Wagner, gli alleati atlantici fanno i conti con un capo del Cremlino in crisi. E questo porta a ricalcolare le mosse ...