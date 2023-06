' Ndrangheta | confisca beni all' imprenditore calabrese vicino ai Grande Aracri Le sue imprese infiltrate nella ricostruzione in Emilia

(Di lunedì 26 giugno 2023)e sorveglianza personale per unalla cosca di 'dei. Il provvedimento è stato eseguito su delega del Tribunale di Bologna Sezione Misure di Prevenzione - dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, con la collaborazione dei Nuclei PEF di Reggioe Mantova. In particolare,...

... ad un provvedimento didi prevenzione nonché all'applicazione della misura di prevenzione ... ritenuto attiguo alla cosca di 'Grande Aracri. In particolare, nel dicembre dello ...... ha dato esecuzione ad un provvedimento didi prevenzione nonché all'applicazione della ... ritenuto attiguo alla cosca di 'GRANDE ARACRI. In particolare, nel dicembre dello scorso ......i sequestri che mettono in luce il patrimonio accumulato e gestito dalla cosca di 'dei ... P del Tribunale di Milano finalizzato, a vario titolo, allaobbligatoria ed alla "...

'Ndrangheta, confiscati beni a imprenditore vicino a cosca Grande Aracri Virgilio

Crotone - Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, con la collaborazione dei Nuclei PEF di Reggio Emilia e Mantova, ha dato esecuzione, il 14 ...L'imprenditore era inserito in una serie di società operanti nel settore edile, operanti nel circuito della ricostruzione post sisma del 2012 che ha interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara ...