Natasha Lyonne odia essere definita coraggiosa per aver interpretato una lesbica | È così offensivo

(Di lunedì 26 giugno 2023)ha recentemente detto la sua a proposito delle persone che la definiscono '' peruna: 'è la cosa più offensiva del mondo'. Prima di raggiungere il successo planetario come interprete e showrunner di Russian Doll nel 2019, quando era ancora adolescenteha recitato in pellicole come Gonne al bivio. Durante una nuova intervista rilasciata dal The Independent, l'attrice ha ricordato gli elogi ricevuti perunaaccanto a Clea DuVall nel film del 1999. "È stata la cosa più offensiva del mondo", ha spiegato la. "Come quando dicevano a Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, quanto è 'coraggioso'. ...

