Napoli | vittoria 2-0 con l’Empoli | la capolista se ne va

(Di lunedì 26 giugno 2023) La 24esima giornata di Serie A si apre alle 18 di sabato 25 febbraio allo stadio Castellani con la partita tra Empoli e. I padroni di casa vorrebbero strappare allaqualche punto importante per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante 11 lunghezze. Gli ospiti invece vogliono continuare la lunga striscia di 7 vittorie consecutive e allungare sull’Inter, secondo a meno 15. Spalletti conferma la solita formazione titolare con Meret tra i pali e davanti all’estremo difensore la linea a 4 formata dal capitano Di Lorenzo, da Kim e Rrahmani e dall’altro terzino Mario Rui. A centrocampo il consueto trio composto da Lobotka, Zambo Anguissa e Zielinski. In attacco, Lozano e Kvaratshkelia giocano alle spalle del capocannoniere del campionato Victor Osimhen. Esultanza Osimhen Empoli-, il primo tempo finisce ...

Napoli, l'auto esplosa in tangenziale era al centro di un progetto di ricerca. Indagine interna del Cnr Corriere della Sera

L'auto esplosa improvvisamente mentre transitava sulla tangenziale di Napoli, venerdì 23 giugno intorno alle 14, non era una normale vettura ma un prototipo di auto ibrida, alimentata da energia solar ...L'auto che è esplosa a Napoli lungo la tangenziale era un prototipo solare e benzina: due persone lottano fra la vita e la morte.