Napoli | ritorno di fiamma per un vecchio pallino | costa 7 milioni!

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il calciomercato sta per entrare nel vivo e ilè pronto a regalare nuove pedine a Rudi Garcia: anche vecchie fiamme. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti: una canzone che calza a pennello su Nahitan Nandez. L’uruguaiano la scorsa stagione fu vicinissimo alla squadra di Spalletti ma alla fine rimase a Cagliari. Il club sardo è tornato in Serie A, ilè campione d’Italia e allenato da Rudi Garcia ma Nandez è sempre un obiettivo., torna di moda Nandez Nandez, torna di moda per il(ANSA)Il centrocampista del Cagliari potrebbe rappresentare un obiettivo concreto, soprattutto per il prezzo fissato dai sardi, assolutamente non eccessivo. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prezzo di Nandez si aggira ...

Notizie di calciomercato per la Premier League Romelu Lukaku tornerà a giocare in Premier League Di sicuro Ndombele delfaràal Tottenham, dopo una stagione di poche luci e di qualche ......sì e le preferenze dei viaggiatori che arrivano dall'estero sanciscono definitivamente il... Top 10 città italiane preferite dagli stranieri per l'estate 2023 Roma Milano VeneziaPalermo ...One way, solo andata, niente. Una deportazione gratuita, che in questi casi vuol dire a ... In Appugrundrisse (Minimum Fax, 2022), Paolo Mossetti descrive unain cui i precari culturali ...

Sorrentino, ritorno a Napoli La Stampa

Adesso tutti vogliono Hirving Lozano. Il messicano del Napoli è ufficialmente sul mercato e anche i club del suo Paese proveranno a convincerlo a tornare in patria il prossimo anno.L'estate dei grandi bomber che cambiano casacca vedrà inevitabilmente coinvolto anche Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha chiuso una stagione in prestito al Galatasaray tornando letale come ai tem ...