Napoli | Jonathan David è il prescelto per sostituire Osimhen in caso di cessione

Il Mattino scrive che il presidente deloffre all'attaccante nigeriano un aumento d'ingaggio ... il maggiore indiziato a sostituire Osimhen (se partirà) è il canadeseDavid del Lille in ...Mercato, il Lille fa il prezzo per DavidDavid , 23 anni, sembra avere le stimmate per sostituire Osimhen come ha già fatto nel Lille . Il canadese si presenta con un biglietto da ......ildovesse vendere Victor Osimhen in questa finestra di mercato estiva ci sarebbero due nomi in pole position. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il primo nome sarebbe quello di

Napoli su Jonathan Tah del Bayer: la RAI conferma l'esclusiva di AreaNapoli. Danso scartato, spunta Tapsoba AreaNapoli.it

Victor Osimhen sembra sempre più lontano da Napoli. Il calciatore con il suo agente e la società azzurra sembrano distanti in merito ad un possibile ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.