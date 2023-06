Napoli | il colpo Chiesa entusiasma i tifosi La RAI | “ADL valuta uno scambio di mercato”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Occhio all’asse Torino-. Perci sono offerte dall’estero ma la pista(legata a Giuntoli) resta, tramite il suo procuratore, così come Zanoli alla Juve“, è questa l’indiscrezione dirilanciata da parte del giornalista RAI, Paolo Paganini, circa il possibile trasferimento in Campania di Federico. L’attaccante della Juventus è infatti sulL'articolo

...confermato tra le altre cose un'asse Torino -per il passaggio di Federico Chiesa al. ... andato all'Inter (sebbene nelle ultime ore si parli delLoftus - Cheek , in fase di chiusura)...2023 - 06 - 26 14:33:07 Brentford, preso Ji - soo Kimin difesa per il Brentford, che ha ..., Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ...Tentano ilal distributore di benzina ad Arzano , ma poi sono costretti alla fuga. È successo verso le 3, in via Luigi Rocco. Approfittando della tranquillità della notte, sono arrivati sul posto con un ...

Napoli, erede Osimhen: giovane bomber o doppio colpo CalcioMercato.it

Il Napoli a sorpresa potrebbe piazzare un colpo di calciomercato e il tutto potrebbe chiudersi con uno scambio. Le ultime.Ore caldissime per il calciomercato del Napoli: si coltiva il sogno Chiesa per l'attacco, mentre per il post Kim occhi in casa Fenerbahce ...