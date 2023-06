Napoli | ADL non si fida e corre ai ripari | due obiettivi in caso addio Osimhen

Calciomercato- Clausola rescissoria per Victor Osimhen: è questa l'ultimissima idea per poter sbloccare la ... sarebbe quello di cederlo echiede 150 milioni . Una cifra finora non raggiunta ...Calciomercato- Irrompe la Premier League su Victor Osimhen e nei prossimi giorni potrebbero essere formulate offerte importanti al. Ne parla l'edizione online della Gazzetta dello Sport . Mercato, prima offerta per Osimhen CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Unche dovrà ripartire dalla propria capacità di rompere con il passato e di sapersi dimostrare pronto, anche come ambiente 'Ilha vinto perché ha espresso un gioco grandioso rispetto ...

Napoli, il colpo Chiesa entusiasma i tifosi. La RAI: "ADL valuta uno scambio di mercato" DailyNews 24

Luciano Spalletti, tecnico ex Napoli, ha vissuto la stagione più bella della sua carriera, in cui ha conquistato lo Scudetto con il Napoli dopo ben 33 anni. Quest’anno è stato un anno pieno di tutto, ...Il rinnovo di Victor Osimhen è la faccenda principale a cui si sta dedicando il presidente De Laurentiis: dalle sorti del nigeriano, infatti, dipendono tutte le strategie degli uomini mercato del Napo ...