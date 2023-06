Myrta Merlino | i Motivi del Passaggio a Mediaset

(Di lunedì 26 giugno 2023): da La7 a, volto noto e amato del panorama televisivo italiano, ha recentemente annunciato il suo addio a La7, lasciando così il suo programma di punta, L’Aria che tira. Questa notizia ha suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico e i professionisti del settore, che si chiedono quale sarà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Morta Nadia Toffa: la notizia scioccante Tornano Le Iene ricordando Nadia Toffa Salvini a testa bassa sull’aumento degli sbarchi Di Maio: “Non ce la possiamo fare senza l’Europa” Belen presenta in maniera ironica Soleil che lancia una stoccata: “L’ha omesso appositamente…” Teo Mammucari lascia Le Iene e il motivo è clamoroso, ecco chi lo ...

Lucia Annunziata: i saluti L'addio di Lucia Annunziata è ufficiale. La giornalista dopo quasi 20 anni di televisione, lascia il suo pubblico e il suo programma che ha avuto l'onore ...Golpe in Russia, Fabbri stupisce Mentana e spunta in tv prima del matrimonio Come conseguenza di questo effetto domino, David Parenzo prenderà il posto dia L'aria che tira, il ...David Parenzo prende il posto a L'aria che tira diche trasloca a Rete 4 andando a prendere la poltrona di Veronica Gentili che va al Le Iene. Il vecchio Controcorrente diventa il nuovo ...

Il saluto commosso di Myrta Merlino a L’Aria Che Tira: “È la mia ultima puntata” La7

Lucia Annunziata ha fatto il suo saluto alla Rai chiudendo l'ultima puntata di Mezz'ora in più su Raitre. «Oggi come sapete è l’ultima puntata dopo 18 anni - ...Cancellata la versione annuale di In onda con Concita De Gregorio e David Parenzo. Stasera Italia cambia titolo e finisce a Nicola Porro ...