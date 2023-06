Muore di cancro per far nascere il figlio | Roma dedica una strada a Chiara Corbello

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 giugno 2023)Corbella Petrillo è stata una giovane madre di famigliana, morta dinel 2012 a 28 anni, dopo aver rinunciato alle cure della chemio per salvare il suo terzoFrancesco. Prima di lui, aveva perso due bambini, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, nati con gravi malformazioni. La sua storia di fede e di amore ha commosso il mondo e ha dato avvio al processo di beatificazione e canonizzazione da parte della Chiesa cattolica.è stata una donna che ha saputo accogliere la vita in ogni circostanza, anche nelle prove più dolorose. Ha vissuto il suo matrimonio con Enrico Petrillo come un cammino di santità e ha testimoniato la gioia di essere madre, anche quando i suoi figli non erano perfetti secondo gli standard umani. Ha affrontato la malattia con coraggio e fiducia in Dio, ...