Municipio VII | la denuncia | “la Commissione Speciale Controllo e Garanzia | preda spartizione poltrone Fdi-Pd”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “AlVII latradisce il suo stesso nome. Il presidente Matronola, infatti, continua a non rispettare gli accordi presi con il M5S, al quale sarebbe dovuto appartenere il vicepresidente vicario. Parola mai mantenuta, dato che con una forzatura il Pd ha eletto in quel ruolo il proprio capogruppo: paradossale, dato che il ruolo di questaè vigilare sull’operato della maggioranza. Seguì un’ennesima promessa: se Matronola si fosse dimesso, le votazioni si sarebbero potute rifare come accordato in origine. Peccato che, ormai da quasi due anni, dalle parti del presidente non si muova foglia. Uno sgarbo istituzionale che rende l’idea di quanto questa, che dovrebbe essere garante dei cittadini, sia ...

Municipio VII, Trombetta (M5s): “Commissione Garanzia preda ... Agenparl

