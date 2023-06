Movimento Cristiano Lavoratori-Federico II | borse di studio intitolate a Mia Filippone Via al bando

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “II” e con il Comune di Napoli, istituisce il I °di Concorso per l’assegnazione di n. 2didi 1000 euro ciascuna in favore di 2 studenti/esse universitari e n. 3didi 350 euro ciascuna per 1 studente/essa di ciascuna scuola secondaria di secondo grado in memoria della professoressa Maria(nota come Mia), ex vice sindaco di Napoli, prematuramente scomparsa il 16 luglio 2022. La presentazione avverrà mercoledì 28 giugno alle ore 10 presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo in Napoli. Interverranno Michele Cutolo, vice Presidente nazionale Mcl; Gaetano Manfredi, sindaco ...