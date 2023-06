Motonautica | il Campionato del Mondo Uim a Rodi Garganico

(Di lunedì 26 giugno 2023)torna ad essere la capitale mondiale della. Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio il porto turistico diospiterà ildelUim Off shore ...

Rodi Garganico torna ad essere la capitale mondiale della. Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio il porto turistico di Rodi Garganico ospiterà ildel Mondo Uim Off shore Classe 3 - D - 5000 e quello Uim Monocarena Classe V2. I ...Massimiliano Cremona ha conquistato la medaglia d'Argento nella prova unica delEuropeo diF250. A Chodziez in Polonia il campione piacentino è giunto dietro al bulgaro Todorov ...

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Rodi Garganico torna ad essere la capitale mondiale della motonautica. Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio il porto turistico di Rodi Garganico ospiterà il Campionato del ...