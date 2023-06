MotoGP | Yamaha | “Intervento Quartararo ok | tornerà più forte che mai”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Con una breve nota ufficiale, la, team di, ha comunicato come l’chirurgico al piede sinistro per ridurre la frattura all’alluce di Fabioè andato a buon fine. Ecco le comunicazione: “Si riposerà epiùche mai. Gli auguriamo tutti una pronta guarigione”. SportFace.

Operazione riuscita per Fabio Quartararo che è stato sottoposto nella giornata di oggi ad un intervento chirurgico al piede sinistro per ridurre la frattura all'alluce. La conferma arriva dalla: 'Si riposerà e tornerà più forte che mai. Gli auguriamo tutti una pronta guarigione'. Il francese si era infortunato facendo jogging, ma con la caduta ad Assen (gli è stata riscontrata anche ...... quando lasfreccerà sul circuito di Silverstone nel weekend del 6 agosto. Il tweet dellaSui propri canali social laha confermato come l'intervento sia stato perfettamente ...Dopo Assen il Mondiale si ferma e si scatena il mercato. Pernat ci spiega come. Morbidelli e Arbolino, una sella per due

Il sol calante in MotoGP Motociclismo.it

Fabio Quartararo è stato operato con successo il giorno dopo la caduta nel GP d'Olanda. Il pilota della Yamaha è tornato in Francia lunedì per sottoporsi ad un intervento chirurgico all'alluce del pie ...Il principio secondo cui quando le cose vanno male possono sempre andare peggio calza a pennello alla Honda, che nelle ultime due settimane ha toccato il fondo. Né Marc Marquez, né Alex Rins, né Joan ...