MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Marco Bezzecchi merita una Ducati ufficiale | ma bisognerà accettare dei compromessi”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Io credo che, nda) si meriti sicuramente una moto. Poi chiaramente stiamo ragionando con tutti gli attori in campo per cercare di trovare la miglior soluzione possibile.è una famiglia, ci deve essere un senso di rispetto e anche di riconoscenza verso chi ha fatto tutto il lavoro che sta alle spalle per portare un pilota a esprimersi a così alti livelli. Poi, è chiaro,qualche compromesso. Stiamo valutando qual è la miglior soluzione. Restiamo aperti a fare tutte le valutazioni del caso”. Parole pronunciate da, direttore generale, ai microfoni di Sky Sportal termine della gara di Assen disputata ieri pomeriggio. Si tratta di una ...

...un senso di rispetto e di riconoscenza verso chi ha fatto tutto il lavoro che ha portato un pilota ad esprimersi così ad alti livelli - le parole diDall'Igna ai microfoni di Sky Sport- ...... classe 50 Vincitori del Gran Premio d'Olanda - Piloti ALBO D'ORO GP D'OLANDA, CLASSEAnno ...(Moto Guzzi) ITA 1953 Assen Werner Haas (NSU) GER 1954 Assen Werner Haas (NSU) GER 1955 Assen...La risposta di Dall'Igna Nell'intervista concessa a Matteo Aglio su La Stampa ,Dall'Igna ha voluto spazzare il campo da qualsiasi illazione in merito, con parole chiare: ' L'importante è che ...

Luigi Dall'Igna: "Bezzecchi merita una Ducati ufficiale. Stiamo cercando la miglior soluzione possibile, ma bisognerà accettare dei compromessi" OA Sport

Luigi Dall'Igna non è impassibile di fronte al 2023 di Marco Bezzecchi, terzo nel Mondiale a soli 36 punti da Bagnaia ...Non era necessario che presenziasse pure il gran capo Luigi Dal’Igna, che per Bautista stravede fin dai tempi del Mondiale 125 (2006) con l’Aprilia. Quindi che Bautista torni a far visita alla MotoGP, ...