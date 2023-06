(Di lunedì 26 giugno 2023)è giunto in settima posizione nel GP d’Olanda sul circuito di Assen: il ragazzo di Garbagnate Milanese rimane in testa al Mondiale, ma vede avvicinarsi Pedroad appena otto punti. Una gara che si porta dietro diverse polemiche per unlap penalty non scontato correttamente dallo spagnolo che non è stato penalizzato. Amareggiato il pilota italiano che ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport MotoGP: “Iobattere Pedro in pista, non lobattere in questo modo. E’ anche vero che le sanzioni andrebbero guardate un po’ meglio, sicuro se loio mi avrebbero dato seilap a Silverstone e otto in Austria… Però va bene così,in pista, ...

Moto2, Tony Arbolino: "Acosta Se lo avessi fatto io, mi davano 8 long lap... Voglio batterlo" OA Sport

Dover racer Jake Dixon is a Moto2 winner at last after an emotional victory at the Dutch Grand Prix. Despite success in the junior categories, Dixon’s switch to the MotoGP feeder series full-time in ...The Spaniard, who is in contention for this year’s Moto2 title, was handed a long-lap penalty while ... though with every point to play for in his title battle with Tony Arbolino, those extra five ...