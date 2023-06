Mossa di Putin dopo la rivolta Riappare in pubblico Shoigu | segnale a Prigozhin

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non è chiaro cosa accadrà ai mverticiilitari russila tentata insurrezione guidata dal capo di Wagner, Yevgeny, in Russia. Fatto sta che il ministro della Difesa russo Sergei, massimo oggetto degli attacchi del capo dei mercenari, ha visitato le truppe in Ucraina in quella che è la sua prima apparizione pubblica dall'ammutinamento dei miliziani di Wagner nel fine settimana. Lo riferisce su Telegram l'agenzia di stampa russa Ria come riportato dal Guardian.non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Yevgenyha chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l'ammutinamento. L'agenzia Ria ha riferito cheha incontrato il colonnello generale Nikiforov, comandante del raggruppamento ...