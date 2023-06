Mossa a sorpresa di Red Bull | Max Verstappen non correrà al Nurburgring | al suo posto Tsunoda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Maxsta dominando con la sua Redil Mondiale di Formula 1 2023. L’olandese ha vinto sei gare su otto finora disputate, le altre due sono andate al suo compagno di scuderia Sergio Perez. Nonostante una situazione più che tranquilla, però, la scuderia austriaca ancora non si fida ciecamente del suo pilota. O meglio, conosce talmente bene talento e aggressività di Vertappen da voler prendere ogni precauzione possibile: per questo, come ha svelato lo stesso olandese, gli è stato impedito di partecipare al “RedFormula” che si terrà il prossimo 9 settembre sullo storico circuito tedesco. L’evento celebrativo del team di Milton Keynes avrà tra i suoi partecipanti anche Daniel Ricciardo e il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, ma non. Tra i piloti ...