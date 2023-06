Morto a Torino il piccolo Mirko | il bimbo malato di tumore che aveva ricevuto la sorpresa dei suoi supereroi preferiti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Erano stati in tanti a travestirsi daper esaudire il suo ultimo desiderio: ma il, il bambino di sette annidie ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di, non ce l’ha fatta ed èvenerdì 23 giugno. Pochi giorni prima, lo scorso 2 giugno, la richiesta deldi vedere ibeniamini del cuore era stata accontentata: davanti all’ospedale erano arrivati così, grazie all’aiuto di una onlus, tantissime persone vestite come Spiderman e come gli altri protagonisti dei fumetti della Marvel. Iimprovvisati si erano calati con delle funi fino alla finestra del, per salutarlo mentre era impegnato nella lotta con la sua ...

, il 50enne 'indemoniato' e il blitz fatale in chiesa Daarriva una storia di cronaca che ha dell'incredibile. Un 50enne èin seguito ad un malore in chiesa dopo aver gridato ' sono posseduto dal demonio '. La scena da film - si legge su ...Al centro Cristiano De Gaetano , classe 1975, nato a Taranto eprematuramente nel 2013, a ... Sono numerose le collettive alle quali viene invitato, esponendo a, Milano Bologna e a Roma, ...Una scena che ha visto protagonista un uomo di 50 anni che lo scorso sabato ha creato il panico all'interno della chiesa di San Remigio a. Ma non finisce qui.. Èil bambino per cui era ...

Addio al piccolo Mirko: “Amava i supereroi, ora è libero di giocare in cielo” La Stampa

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il giovane è finito nel vicino boschetto e nonostante il repentino intervento dei mezzi di soccorso non c'è stato nulla da fare ...