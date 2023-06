Mortal Kombat 2 | il look del Johnny Cage di Karl Urban svelato in una foto del cast

(Di lunedì 26 giugno 2023) Da The Boys all'universo divestirà i panni die sembrerebbe già essersi calato nella parte.sembrerebbe già essersi calato nella parte di, uno dei personaggi più amati dai fan di, per il sequel del film. In unacon il resto del, pubblicata sui social dal produttore Todd Garner, l'attore sfoggia il classicoalla. E i fan hanno apprezzato alla grande il suoing. A dirigere il sequel ci penserà nuovamente Simon McQuoid, mentre si occuperà della sceneggiatura. Una data di uscita non è ...

- Pubblicità - Una nuova foto del cast di2 è stata condivisa su Twitter ( puoi vederla qui ) dal produttore Todd Garner . In questa si vedeno i protagonisti riuniti ad un tavolo, in vista dell'imminente inizio delle riprese. Ad ...Todd Garner ha pubblicato una foto in cui possiamo vedere buona parte del cast di2, tra cui il nuovo look di Karl ...Altri suoi lavori degni di nota sono Thirteen Lives (2022),(2021), The Invisible Man (2020) e Blade Runner 2049 (2017) dove ha affiancato Hans Zimmer .

Mortal Kombat 1: un picchiaduro next-gen... a metà Ci abbiamo giocato! Everyeye Videogiochi

Mortal Kombat 1 'punirà' il giocatore che abbandona un match con una brutale Quitality: eccone un esempio in un video condiviso online.Anche nel nuovo Mortal Kombat 1 i giocatori che escono dai match online vengono derisi ed eliminati brutalmente.