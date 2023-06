(Di lunedì 26 giugno 2023) Ospite dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast (orfano di Luis Sal) condotto da Fedez e Davide Marra,hato di un evento drammatico come ildi suo. Il cantautore ha spiegato che in quel giorno è stato costretto a rimodulare e riformulare tutto quello che sapeva della vita: “Me ne. È un gesto dissociativo, un gesto disperato. Usi questa cosa, cercando di trovarci dentro un’utilità. Perché altrimenti, oltre al danno c’hai una beffa. È stato spontaneo. L’ho sentito il giorno del funerale, ho sentito un privilegio di essere figlio di un suicida. È iniziata quel giorno la mia filosofia. È iniziata la filosofia. Perché la filosofia è chiederti: che cos’è questo?”.sarà, proprio insieme a Fedez, tra i giudici della ...

'Da Bach ai Beatles passando per Battiato' di Capital Web, ospite al TG Zero , cidel Festival della Bellezza 2023 giunto alla 10° edizione e dedicato quest'anno a Philippe Daverio con il tema 'La vita che imita l'arte'. Gli ospiti Sono ...... che vedeva il ritorno dei personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean) ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il nuovo numero di Wired in edicola...... si riformò nel 2009 e poi si sciolse (definitivamente) nel 2019,malvolentieri: 'Gli ... Ad aprile l'abbiamo vista al fianco diin una delle puntate del suo programma tv 'Stramorgan', su ...

Morgan parla del suicidio del padre: Me ne sono vantato, ho sentito ... Fanpage.it

Quote X-Factor 2023. Nominati i giudici con 3 conferme e il ritorno di Morgan che è il grande favorito dalle quote antepost.A Muschio Selvaggio, podcast di Fedez, Morgan ha parlato della tragica scomparsa del padre che si è tolto la vita.