Montecitorio | patente e circolazione dei mezzi pesanti | audizione di Aci e associazioni

(Di lunedì 26 giugno 2023) ROMA – Martedì 27 giugno la Commissione Trasporti, nell’ambito della discussione delle risoluzioni recanti iniziative in materia di conseguimento delladi guida, di documento unico di, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli, svolge le seguenti audizioni informali: Ore 16.00 Automobile Club d’Italia (ACI). Ore 16.20 CNA-FITA, CNA Meccatronici, Confartigianato trasporti, Confcooperative lavoro e servizi (in videoconferenza), Legacoop e SNA Casartigiani (in videoconferenza). Ore 17.20 Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (ALIS), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) (in videoconferenza) e Federazione Italiana Trasportatori (Fedit) (in videoconferenza). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.