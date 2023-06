Monreale | confiscati beni per 900mila euro al boss mafioso Salvatore Di Blasi

(Di lunedì 26 giugno 2023)per un valore complessivo disono statiin via definitiva dai Carabinieri aDi, esponente della famiglia mafiosa di Villagrazia deceduto nel 2021. Il provvedimento del Tribunale di Palermo riguarda due appartamenti, un box auto, un posto auto scoperto e uno coperto a, un’auto e 16 (live.it)

Il segretario generale del Comune diGiovanni Impastato è stato eletto nuovo direttore del Consorzio "Sviluppo e Legalita'" che si occupa della gestione dei beni. La responsabilità della Struttura Tecnico operativa ...... e Antonino Lipari , nato ail 6 novembre 1913 e deceduto nel 1952. Infine sono state ... organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i beni, l'......dei profughi ucraini i benialla criminalità , ma sono poche le strutture effettivamente in grado di ospitare i rifugiati. A spiegarlo alla Stampa.it è l'arcivescovo di, Michele ...

La responsabilità della struttura tecnico operativa consortile gli è stata affidata dal nuovo CDA eletto nel corso dell’assemblea di ieri, convocata dal presidente Alberto Arcidiacono sindaco di Monre ...MONREALE, 20 giugno – Il segretario generale del Comune di Monreale, Giovanni Impastato è stato eletto nuovo direttore del Consorzio “Sviluppo e Legalita’” che si occupa della gestione dei beni confis ...