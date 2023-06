Mondiali femminili | Bertolini | «Esclusione di Gama? C’è chi è più avanti di lei nella preparazione fisica»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono state annunciate le 32 pre-convocate dell’Italia per idi Australia-Nuova Zelanda. Tra i nomi, non è presente quello di Sara, difensore della Juventus e capitano della Nazionale. In seguito a un lungo post su Instagram disulla questione, la Ct Milenaha risposto alle domande dei giornalisti: «Voi pensate che possa aver fatto una scelta così importante a cuor leggero? È stato molto difficile, ma è il mio ruolo. Ho il diritto ed il dovere di fare le scelte che ritengo migliori per il movimento. Il motivo è prevalentemente tecnico-tattico e fisico,prospettiva di fare il Mondiale al meglio. Ci sono delle giovani che stanno crescendo e che credo siano più. Al Mondiale concluso vedremo se avrò fatto le scelte ...

... il salto triplo femminile, i 1500 metri maschili e, il lancio del martello maschile e ... in preparazione per idi Parigi di agosto 2023. Non solo sport e divertimento al "Lauro ...... Martinenghi ha duellato con l'olandese Arno Kamminga, un altro dei massimi interpreti... ARIANNA QUARTA - Sui 100 ranabuona prova per Arianna Castiglioni , capace di fare segnare il ......maschili eche vedranno impegnati atleti e atlete provenienti da tutto il mondo e assegnano punti per il ranking Uci di ogni specialità, dal quale dipende la qualificazione ae ...

Verso i Mondiali di calcio femminile, si assottiglia il gruppo azzurro. Esclusa Sara Gama RaiNews

Il commissario tecnico della Nazionale italiana commenta la mancata convocazione della capitana della Juventus Women per i prossimi Mondiali in Nuova Zelanda: i dettagli ...Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, all’indomani del 59° Trofeo Sette Colli – Internazionali di Nuoto, comunica l’elenco degli atleti convocati p ...