Mondiali di Nuoto | 32 Azzurri convocati | Paltrinieri | Ceccon e Pilato le stelle

(Di lunedì 26 giugno 2023) Parte l’avventura del Mondiale dia Fukuoka, già prima che l’Italia Team dei Fenomeni parta per il Giappone. Infatti, il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini, il giorno dopo la fine del Trofeo Sette Colli – Internazionali di, comunica l’elenco degli atleti. La squadra azzurra è composta da 32 atleti (19 maschi e 13 femmine) e partirà da Roma per Tokyo giovedì 13 luglio. Dal 14 al 20 luglio si allenerà a Kurosawa, prima di trasferirsi a Fukuoka. Glidisputeranno tutte le gare di staffetta ad eccezione della 4×200 stile libero femminile. La competizione si svolgerà 23 al 30 luglio. Di seguito i nomi degli(feder.it) Federico Burdisso (Esercito/Aurelia) Thomas...

"Per me sarà una prima volta, perché non ho mai effettuato una traversata in mare ae finora ... afferma Serafini , atleta con alle spalle la partecipazione ai Campionatimaster del 2012 ...Finito il Settecolli, ecco la squadra azzurra per i. Il direttore tecnico della Nazionale diCesare Butini ha diramato la lista dei convocati al Mondiale didi Fukuoka. Sarà la ventesima edizione della storia. Appuntamento in ...... Vittoria in gioventù ha praticato diversi sport, dal golf al tennis, al, al ping pong, per ... Ha percorso tutta la trafila delle Nazionali giovanili vincendo l'oro nel 2015 aiUnder 18. ...

Mondiali di nuoto 2023, i 32 convocati dell'Italia Sky Sport

Importante tappa nel percorso di Ginevra Taddeucci, l'azzurra delle Fiamme Oro in forza al Team Nuoto Toscana Empoli. Nei prossimi Campionati del Mondo di ...Terminato il Settecolli è ora di buttarsi verso l'appuntamento più importante dell'anno: dal 23 al 30 luglio in Giappone, a Fukuoka, in scena i Mondiali di nuoto in vasca lunga. Il direttore tecnico d ...