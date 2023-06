Molo Beverello | partono i lavori in via Acton | 2 mesi di caos traffico

(Di lunedì 26 giugno 2023) Al via oggi iper il restyling del: ecco cosa cambia per pedoni e auto per i prossimi due(se tutto andrà bene).oggi iper il restyling dela Napoli. Secondo quanto previsto dall’Autorità Portuale, dureranno circa due. Nel corso dei quali, come riporta ‘Il

Si lavora per una fila unica al porto, in modo da evitare che le auto bianche selezionino i turisti da ...Più facile vedere il cammello attraversare la cruna di un ago che trovare subito un taxi al. Code di 'oltre un'ora' per chi sbarca in città dalle isole, come commentano i passeggeri in attesa nell'affollatissima banchina dove si aspettano le auto bianche. Tornare a casa è un'...La strada subirà decisi restringimenti all'altezza del, le vetture che procedono in direzione Est saranno costrette a deviare e a incanalarsi su una sola fila, lungo un percorso che ...

Molo Beverello, stretta su taxi selvaggio: telecamere e task force per i controlli La Repubblica

Da oggi, secondo le previsioni, per due mesi ci saranno restringimenti all’altezza del Molo Beverello per dei lavori di restyling.Più facile vedere il cammello attraversare la cruna di un ago che trovare subito un taxi al Beverello. Code di «oltre un’ora» per chi sbarca in città dalle isole, ...