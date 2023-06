Molise | affluenza bassa | alle regionali ha votato il 48% degli aventi diritto

Seggi chiusi alle 15 di oggi in, dove si è votato per le elezioni regionali. L'definitiva nelle 393 sezioni nei 136 comuni della regione è del 48%, cinque anni fa fu del 52%. Hanno votato 157.400mila elettori su ...Urne chiuse alle 15 in. Nel pomeriggio, a spoglio terminato, si conoscerà il nome del nuovo presidente della Regione. In picchiata l'alle urne che non arriva al 50%. In totale, ...alle urne in forte calo indove ha votato il 47,94 degli aventi diritto. Nel 2018 era stata del 52,17 per cento, ma in quella tornata elettorale i seggi rimasero aperti solo la ...

Regionali Molise: affluenza in calo, ha votato il 47,9% Agenzia ANSA

Seggi aperti in Molise dove si vota oggi e domani, lunedì 26 giugno, per le elezioni regionali. Elettori alle urne per il rinnovo del Consiglio e per decidere chi prenderà il posto di Donato Toma… Leg ...Urne chiuse alle 15, ma neanche un giorno e mezzo di seggi aperti hanno convinto i molisani a recarsi al voto. Il primo evidente risultato delle elezioni regionali in Molise è il flop dell’affluenza: ...