Mo | media | ‘approvata la costruzione di 5 600 unità abitative in Cisgiordania’

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tel Aviv, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità israeliane hanno approvato ladi oltre 5.600negli insediamenti in Cisgiordania. Lo hanno riferito iisraeliani, secondo cui, i piani disono in varie fasi, alcuni nella fase finale e altri all’inizio. Il Governo ha deciso una settimana fa di accelerare il processo.Ladi 1.000prevista nell’insediamento di Eli è avvenuta la scorsa settimana in reazione a un attacco in Cisgiordania in cui due militanti palestinesi hanno sparato e ucciso quattro israeliani in una stazione di servizio. La politica di insediamento di Israele è molto controversa. Alla fine del 2016, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato Israele a interrompere tutte le attività ...