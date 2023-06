'Non prometto mai miracoli, ma vi garantisco che onorerò il mio dovere nazionale', ha detto il 55enne, celebrando la netta vittoria elettorale e promettendo di rafforzare ulteriormente l'......partito conservatore di Nea Dimokratiain Grecia e centra l'obiettivo della maggioranza assoluta. Con ormai il 99,62% dei voti scrutinati, il premier conservatore uscente Kyriakos...Fresco di vittoria,ha promesso 'grandi riforme' , compresa quella costituzionale. Il paese vive una stagione di ritorno alla crescita e di forti miglioramenti per il mercato del lavoro. ...

Mitsotakis trionfa in Grecia, ha la maggioranza assoluta Agenzia ANSA

In Grecia le elezioni hanno visto la schiacciante vittoria del centrodestra: cosa significa per la nazione, le sfide economiche e i temi caldi come la gestione dei migranti Cosa può accadere.Kyriakos Mitsotakis stravince alle elezioni in Grecia 2023 e ha la maggioranza assoluta. La soddisfazione di Giorgia Meloni e del Ppe.