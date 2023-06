«Mio papà è morto poco tempo fa e mia mamma ha già cambiato cinque fidanzati | vuole solo sesso»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una ragazza inglese, che preferisce non far conoscere la propria identità, è seriamente preoccupata per la. Da quando, infatti, è rimasta vedova del marito e, quindi, deldella ragazza che racconta la storia, tutto ciò che desidera è sfogarsi sessualmente. La giovane donna ha voluto raccontare la storia della sua famiglia a “zia Jane O’Gorman” che tiene una rubrica su vari argomenti sul Daily Star. La storia La giovane ragazza inglese è davvero disperata perché, come spiega nella lettera inviata al tabloid britannico, non riconosce più la. Il fatto è che, da quando, suonon c’è più è come se la donna avesse riscoperto alcuni piaceri della vita che, da troppo, aveva messo da parte. La lettera recapitata al Daily Star recita così: «Miavedova è ...