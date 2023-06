Minacce ed estorsioni per conto del clan | quattro arresti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVolevano che lasciasse un appartamento, a Pomigliano d’Arco (Napoli), e che pagasse, anche in più occasioni, somme di denaro. Il tutto ‘in nome’ delMazzarella. In, su richiesta della Dda, sono stati arrestati: sono accusati di estorsione e di tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso. Più volte la vittima è stata sottoposta ae a violenze. Oggi i carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito le ordinanze di misura cautelare in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... tra racket delle, bande dedite ai reati predatori e spaccio di droga Risposta: " Ho ..., atti di violenza nei confronti di imprenditori. È un gruppo di persone che non è isolato ...Il copione è sempre lo stesso insulti,, piccole "a cui si aggiungono i lanci di petardi. Il culmine si è toccato a febbraio al luna park di piazza d'Armi. Ovvero, una baby - gang ...Intimidazioni,e avvertimenti non bastarono ad intimorire i ras del Penniniello.

