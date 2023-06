Milano | revocati domiciliari a calciatori Lucarelli e Apolloni accusati di stupro2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) - A decidere per il provvedimento di revoca è stato il gup di, Roberto Crepaldi, che tuttavia, per i due ragazzi, ha comunque disposto l'obbligo di dimora a Livorno e il divieto di allontanarsi da casa dalle 20 alle 8. Alla base della decisione, spiega Leonardo Cammarata, legale difensore di Mattia, il fatto che in questi mesi i due ragazzi non hanno violato le prescrizioni, né hanno avuto comportamenti che potessero far pensare ad una possibile reiterazione del reato. Il prossimo step, ora, è capire se i giudici accetteranno la richiesta di giudizio con rito abbreviato. L'udienza preliminare si terrà a settembre.