Milano | revocati domiciliari a calciatori Lucarelli e Apolloni accusati di stupro

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu. (Adnkronos) –gli arrestiper idel Livorno Mattiae Federicodi una violenza sessuale di gruppo commessa a, a marzo del 2022, nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. A confermarlo è l’ex giocatore Cristiano, padre di Mattia. L’ex bandiera del Livorno, contattato dall’Adnkronos, ha confermato la revoca della misura alla quale era sottoposto il figlio, ma non ha voluto aggiungere altro. L'articolo CalcioWeb.

gli arresti domiciliari per i calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di una violenza sessuale di gruppo commessa a, a marzo del 2022, nei confronti di ...... 'A giudizio con altri tre per violenza sessuale' Mattia Lucarelli e le accuse di stupro,... Per i due calciatori alla fine di settembre, davanti al giudice Crepaldi di, si aprirà l'...Da quel momento sono statia Vallanzasca tutti i benefici, e da ultimo il tribunale di sorveglianza diha rigettato la sua nuova richiesta di affidamento a una comunità: un ...

Milano: revocati domiciliari a calciatori Lucarelli e Apolloni accusati ... Il Dubbio

Tornano in libertà Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, i calciatori 23enni accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza americana ...Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Revocati gli arresti domiciliari per i calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di una violenza sessuale di gruppo commessa a Milano, a marzo ...