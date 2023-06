Milano | Morelli | ' governo vuole finanziare M6 Milano | tratta termini a Opera'

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu. (Adnkronos) - "Ilintende investire sul piano economico finanziario di progettazione della nuova metropolitana M6 di, l'auspicio dell'Esecutivo è che possa terminare la metropolitana a, in concomitanza della nuova ferrovia che porta per Genova". Così il sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandroa margine della 20esima edizione di Futuro Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a, iniziativa organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all'Associazione Italiastatodidiritto con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di. Sidi "una grandezione -ha ...

L'imprenditore lametino, ma ormai di fatto trapiantato a, crede ancora nel progetto che ha ... Nel frattempo l'area tecnica della Promosport, impersonata da mistere dai due direttori ...Sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 19.30 al teatro Der Mast in viaa Brescia la ... Sul palco il pianista Luca. ( Informazioni e biglietti qui ). Anche fuori provincia Oltre a ......è che non lo fa neanche l'azienda calcio ancora lontana da un'analisi della crisi Mg26/02/... Il Milan ha - a parte il classico Pellegatti - Rinaldoe Antonio Vitello. Per l'Inter i miei ...

Milano: Morelli, 'governo vuole finanziare M6 Milano, tratta termini a ... Il Dubbio

Il sottosegretario a Direzione Nord: "Vedremo se il Comune sarà meno provinciale di quanto è stato sino ad oggi..." ...Riascolta Logistica, numeri e tendenze - Anita, le linee programmatiche del neo presidente Morelli - Mercato dei tir, prospettive incerte di #Autotrasporti. Segui tutte le puntate, i podcast, la diret ...