Milano | al via i lavori per la posa dei cordoli della pista ciclabile di Corso Buenos Aires

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’opera si svolgerà in orario notturno. De Corato: «dopo circa 10.118 sinistri, 7.869 feriti e 36 decessi avvenuti in città tra il 2014 e il 2022 finalmente il Comune si è deciso a installare i

Se a Napoli i Coldplay avevano omaggiato la città con " Napule è " di Pino Daniele, suin molti avevano scommesso su "O mia bela Madunina ". E, infatti, Chris Martin ieri sera non ...mettere...Prende ilin Liguria la 12° edizione di Voxonus Festival " Dalle Alpi al Mare, la stagione dell'Orchestra ...e la provincia di Cuneo. In queste aree, il festival si conferma realtà di ...Nel 2023 crea un podcast sul Parco Lambro di. Info evento L'evento avrà inizio alle ore 21:00 a Palazzo Bazzini, nel Comune di Lovere, inFratelli Pellegrini, con accesso libero fino ...

Milano, via Sangallo si divide sulla pedonalizzazione: yoga in strada contro i parcheggi Corriere Milano

L’opera si svolgerà in orario notturno. De Corato: «dopo circa 10.118 sinistri, 7.869 feriti e 36 decessi avvenuti in città tra il 2014 e il 2022 finalmente il Comune si è deciso a installare i Cordol ...Via libera europeo alla designazione di Milano come sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti . Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Milano sarà la ...