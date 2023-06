Milan | tentazione Amrabat | il marocchino sarà l' erede di Tonali?

... dentro l'area uno dei migliori bomber " oppure: "Icardi con voglia di giocare e una vita.serena sarebbe ancora in grado di segnare più di tutti in serie A" e ancora: "Alserve un attaccante da ...Lukaku, dopo il, spunta laArabia Saudita . Lukaku, il Chelsea dice di no ad un nuovo prestito. Per capire la situazione di Romelu Lukaku bisogna innanzitutto partire dal Chelsea. ...... che piace anche all'Al Ahli Saudi, al momento sembra intenzionato a resistere alla... Gattuso verso l'Arabia SauditaJorge Mendes, agente che cura gli interessi dell'allenatore exe ...

Milan, il giallo del post di Wanda e l’ultima tentazione: Icardi nuovo obiettivo Virgilio Sport

Il club rossonero sta pensando all'ex bomber dell'Inter per rinforzare l'attacco: Maurito lascerà il Galatasaray ma il Psg lo può cedere a prezzi contenuti ...Lukaku e la tentazione saudita: Al-Hilal rifiutato due volte, ma che farà con una terza offerta Il futuro di Romelu Lukaku resta nebuloso, dopo che il Chelsea ha rifiutato la richiesta nerazzurra in ...