Milan-Reijnders | l'allenatore dell'AZ | 'Cessione? Devono essere soddisfatte tutte e tre le parti'

Il continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome in dirittura d'arrivo è quello di ... Certamente a Stefano Pioli piace molto l'olandese Tijjani, 24enne dell'AZ Alkmaar (valutazione accessibile, attorno ai 15 milioni). Sempre per il centrocampo, dell'Az Alkmaar ha già dato l'ok al trasferimento a Milano. Per il, infatti, il cartellino del calciatore vale 15 milioni di euro, esattamente la metà di quanto richiesto dal club spagnolo. Secondo TMW, il piomba a sorpresa su Sofyan Amrabat ...

TMW - Milan, Reijnders gradisce la destinazione: si cerca l'intesa con l'AZ Alkmaar Milan News

CALCIOMERCATO - Il Milan mette nel mirino anche Pulisic, deciso a lasciare il Chelsea: "Devo andare in un posto in cui possa giocare".Il Milan si e scatenato nelle ultime ore: l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek è a un passo. Il centrocampista del Chelsea è stato a lungo un obiettivo dei rossoneri. Che, nelle ultime ore, sembrano aver ...