Milan pronto a tutto per Arda Guler | quanti milioni mette sul piatto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il mercato delstenta a decollare, ma presto potrebbero arrivare interessanti novità per Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, infatti, continua a corteggiare la nuova stella del calcio turco, 18enne trequartista del Fenerbahce, e sarebbe pronta a esercitare la clausola rescissoria da 17,5di euro. Da settimane ilsta cercando di convincere l'entourage del giocatore, considerato il Messi di Turchia, ma il pericolo principale è la forte concorrenza, con Barcellona e Manchester United al lavoro con lo stesso obiettivo.rappresenterebbe un innesto molto importante per la trequarti, ma Pioli, dopo la cessione di Sandro Tonali (23 anni) al Newcastle (ilincasserà 75, bonus compresi), ha bisogno di ...

Inter, Brozovic saluta e va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesizero ... Il figlio d'arte del milanista George ha raggiunto un accordo con i bianconeri:il ...La Juventus guarda al futuro. Il club bianconero èa beffaree Napoli per il giovane talento, ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato. Questa volta la Juventus tenta di sorpassare la concorrenza die Napoli . ...Il programma è delineato, dopo i rumors che lo hanno accostato al, calciatore e club hanno ... A supportare la proposta nerazzurra, anche Romelu Lukaku,a scendere nuovamente in campo, così ...

Milan pronto ad anticipare 6 club per Arda Guler: il turco ... Sport Fanpage

Oltre il 26% del capitale sociale del gruppo sarà offerto all’Euronext Milan a partire dal 27 giugno. Il prezzo di offerta, 3 euro per azione, fa di Ferretti una realtà da 1 miliardo di euro ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per il croato, intesa per 3 anni a 20 milioni. P ...