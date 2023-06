Milan | occhi in mediano | da Frattesi al sogno Milinkovic Le idee rossonere

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilcon la cessione di Tonali dovrà rifare il centrocampo e avrebbe messo diversi nomi nella lista degli interessati Ilcon la cessione di Tonali dovrà rifare il centrocampo e avrebbe messo diversi nomi nella lista degli interessati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo è quello di Davidedel Sassuolo su cui però è forte l’Inter. Gli altri nomi sono quelli di Loftus Cheek, Reijnders e ilSavic, sui cui però i rossoneri non sarebbero intenzionati a spendere 40-50 milioni.

Da una sponda all'altro del Naviglio, dove ilha alzato il pressing per arrivare ad Arda ...puntati su Fabiano Parisi (Empoli). Da registrare poi la secca smentita dell'agente di Federico ...Dopo Sandro Tonali, la Premier League ha messo glisull'attaccante nigeriano, ma servono 180 ... Dubbi, invece, sul momento dei rossoneri: 'Cercasi, Pioli e tifosi in allarme'. Spazio anche ...Dottoressa, è uscito il nuovo volume "Plusdotazione e talento", edito da Erickson e rivolto ... lo studente appare, aglimeno allenati e formati, come uno studente nella norma. Un aspetto ...

Calciomercato, le notizie di oggi 26 giugno: Milan, occhi su Cataldi. Juve, il Galatasaray su McKennie Corriere della Sera

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Florentino Luis Milan: l’ostacolo per avviare la trattativa! Le ultime. Rossoneri dalla richiesta alta dei portoghesi Sempre occhi al centrocampo da rifondare, sempre occhi all’estero per il mercato d ...