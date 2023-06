Milan | Maldini fa 55 | a 20 giorni dall'addio | gli auguri di Theo e un progetto sempre più lontano

Tonali, addio La moglie disgancia la bomba sul: il caos ora è totaleIladesso parte all'attacco. Il mese di giugno ha portato tante novità in casa, anche se non tutte gradite. E' accaduto tutto in pochi giorni . L'addio di Paolo, non così imprevisto, ma non per questo meno doloroso, è stato soltanto un antipasto della cessione che ...1968 - Paolo: Nato a Milano, è stato un calciatore di ruolo difensore, indossando solo la maglia del, sin dalle giovanili. 1971 - Max Biaggi: Nato a Roma, è stato un pilota ...

Il Milan da Maldini agli algoritmi. Ceduto Tonali deve investire oltre i 100 milioni. Giuntoli potrebbe cedere Chiesa e portare Zaniolo alla Juve. Mou è l’unico che può rilanciare Icardi in Italia. Loftus-Cheeek pallino di Sarri TUTTO mercato WEB

Il Milan, dopo l'addio di Sandro Tonali che nei prossimi giorni passerà ufficialmente al Newcastle, ha messo nel mirino Davide Frattesi, ma intende andarci piano perchè non ...Il collega Calamai su Tmw: E’ vero, il Milan ha voltato pagina dopo aver liquidato Paolo Maldini e Massara. Si dice che la prima campagna acquisti post-rivoluzione avrà ...