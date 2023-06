Milan | Luka Romero a un passo | fissato l’incontro per chiudere

(Di lunedì 26 giugno 2023), ormai ex giocatore della Lazio, è ad undall’approdo al. Il club rossonero vuolenelle prossime ore, ormai ex giocatore della Lazio, è ad undall’approdo al, con il club rossonero vuolenelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino classe 2004 è in scadenza di contratto con i biancocelesti econ l’agente Ramadani per trovare l’intesa definitiva èper mercoledì 28 giugno.

Calciomercato, ecco l'erede di Tonali a centrocampo. ERomero - Arda Guler... Leggi anche Diletta Leotta esplosiva: vestitino rosa e bikini, le foto. E Loris Karius.. Iscriviti alla ...Ilè certamente uno dei club più attivi sul calciomercato in questi giorni. I rossoneri stanno ... Mercoledì , infatti, è in programma un incontro decisivo a Milano con l'agente diRomero per ......l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024 col centrocampista croatoModric,... 11.00 - Ilsta lavorando ormai da tempo su Arda Guler. Per l'esterno del Fenerbahce dalla ...

Milan, Romero a un passo. Può arrivare a zero per il riscatto post-Lazio La Gazzetta dello Sport

Nonostante le recenti difficoltà, riscontrate soprattutto nella trattativa per Marcus Thuram, il Milan sembra finalmente vicino a chiudere il primo colpo del suo mercato estivo. Dopo la cessione di Sa ...Iniziano a entrare nel vivo le trattative di mercato che aprirà ufficialmente il prossimo 1° luglio. Epicentro, anche in questa giornata, lunedì 26 giugno, Milano. Sul fronte nerazzurro l'incontro tra ...