Milan | la strategia per Pobega

1 La Gazzetta dello Sport riferisce che Tommaso Pobega interessa a più di una squadra ma ha il desiderio di restare in rossonero e quindi, salvo sorprese, deve far parte della rosa delper la stagione 2023 - 2024.Il gruppo che fa capo a Gerry Cardinale, già proprietario dele squadre di calcioe Tolosa, è ... in particolare nei settori delladi media, sponsorizzazione, biglietteria, ospitalità, ...... fra gli altri, la RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, proprietario del, e l'attore ... dopo un investimento che consentirà di accelerare ladi crescita nonché il raggiungimento ...

Dal calcio alle quattro ruote, il passo è più breve di quanto si pensi. RedBird, il fondo americano di Gerry Cardinale che ha la proprietà della squadra di serie A del Milan, ...L’investimento complessivo è di circa 200 milioni di euro, denaro che consentirà una sicura crescita della società transalpina nel circuito automobilistico ...