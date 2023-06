Milan | Ibrahimovic | “Ora mi prendo del tempo | magari mi vedete in ritiro”

...a Gazzetta.it che l'ha intervistato a margine della presentazione di una linea di integratori alimentari di cui è socio. Lo svedese ha parlato anche delle ultime vicende in casae ...Torna a parlare l'ex attaccante svedese dopo il suo addio. Ecco le dichiarazioni in merito al suo futuro, ma non soloZlatanancora al, come Club Manager. Un'ipotesi reale alla quale stanno pensando dalle parti di via Aldo Rossi, che non si è però ancora concretizzata.(©LaPresse) - ...Il futuro di Sandro Tonali in Premier "Ce la farà", parola di Zlatan. L'ex attaccante rossonero, reduce dall'addio al calcio giocato, ha parlato a Bergamo ... E' cresciuto tanto col, ...

Ibra: "Coi miei consigli Tonali è pronto per la Premier. Maldini Mi spiace, è una bandiera" La Gazzetta dello Sport

Il Milan continua ad attenzionare Arda Guler: sul turco anche due big europee, ma spuntano le richieste di commissione ...Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali. Ecco le parole dell'ormai ex attacante svedese a margine di un evento nella Nuova Farmacia Stadio di Bergamo Fino ad un mese fa erano… Leggi ...