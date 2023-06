(Di lunedì 26 giugno 2023) Marco, ex portiere dell’Atalanta, svolgerà ledi rito con ilnella giornata diMarco, ex portiere dell’Atalanta, svolgerà ledi rito con ilnella giornata di. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore arriverà a parametro zero occupando la casella di vice Maignan.

...del Borussia Monchengladbach sul pianeta nerazzurro è previsto per la mattinata di. L'... Thuram, a lungo obiettivo di mercato pure delper rinforzare l'attacco e trattato anche da Paris ..., invece, Pinto sarà a Milano per un incontro con il Sassuolo per provare a chiudere la ... Su di lui anche, Inter, Villareal e Lione. Ma non è finita qui. Tra le altre ipotesi in attacco ci ...Esami che svolgerà giàSportiello, che di fatto sarà il primo acquisto del. Tornando a Loftus - Cheek, un dettaglio che non va trascurato è certamente il suo status da extracomunitario. ...

TMW - Milan, domani le visite mediche di Sportiello. Sarà l'erede di Tatarusanu TUTTO mercato WEB

Domani per l’Inter è il Marcus Thuram Day. L’attaccante francese, seguito da tempo dal club nerazzurro e soffiato ai “cugini” del Milan, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio e Daniele Mari di ...Lo sbarco alle 9.30 a Linate, con un volo in arrivo da Parigi, poi all'Humanitas e al Coni per i test fisici. Nel pomeriggio in Viale della Liberazione per il prezioso autografo sul contratto fino al ...