Milan choc | Cardinale si schianta? Giorni terribili | cosa sta succedendo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nessunista si sarebbe mai immaginato di vivere un mese di giugno tanto complicato. Prima l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, poi l'esonero da direttore tecnico dello storico capitano rossonero Paolo Maldini, adesso le batoste sul calciomercato. Insomma, se gli ottimi risultati di bilancio (finalmente in utile dopo 17 anni) spezzano una lancia in favore del lavoro di RedBird, le ultime settimane pongono più di un dubbio sui programmi futuri di Gerry, tanto discusso numero uno del. Sarà per il suo fare da americano, difficilmente comprensibile da una piazza italiana, o per la comunicazione assente, ma comprendere appieno i piani della proprietà si rivela un esercizio decisamente complicato. Non è certo un segreto che l'obiettivo primario di un fondo, come è RedBird, sia creare valore per tutti i soggetti che ...