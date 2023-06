Milan a un passo da Loftus-Cheek

(Di lunedì 26 giugno 2023)vicinissimo al centrocampista inglese Ruben, un classe 1996 di proprietà del Chelsea il cui contratto è in scadenza nel 2027 e che è finito ai margini del progetto dei Blues. E' uno dei calciatori in lista di partenza per cercare di ridurre una rosa extralarge frutto dell'ultimo anno di calciomercato dissennato dei londinesi: illo ha puntato già con la gestione Maldini-Massara come primo obiettivo per il reparto centrale e ora sta chiudendo con Furlani e Moncada. Il prezzo del cartellino è di 15 milioni di euro. Tutte le notizie sul calciomercato

Agli appassionati italiani il nome RedBird è noto soprattutto per l'acquisto dell'ACavvenuto nell'agosto del 2022 con un accordo da 1,2 miliardi di euro.IMPORTANTE L'accordo raggiunto è ...Ilintanto non sembra aver ancora metabolizzato la separazione da Maldini e Massara, tanti ... alla finestra c'è la Juve, a undalla chiusura per Milik. Al Marsiglia 7 milioni di euro ...Con l'addio (già da una stagione) di Kessié e Tonali sulla via di Newcastle, l'algerino diventa un tassello ancor di più centrale neldel futuro. 'Ogni giorno unin più', è il suo ...

Il Milan è vicino a chiudere per Luka Romero. Il giovane trequartista argentino non rinnoverà con la Lazio e potrebbe chiudere nei prossimi giorni con i rossoneri. Lo scrive la Gazzetta.L'Inter strappa Marcus Thuram al Milan, in un nuovo derby di mercato a favore dei nerazzurri. Tifosi rossoneri molto delusi, ma spesso il rendimento dei giocatori ha fatto sorridere i rossoneri ...