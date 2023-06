Mikhail Khodorkovsky | Per abbattere Putin servirà la forza Gli Usa non cerchino un nuovo leader autoritario per la Russia

Quando sabato la colonna della Wagner stava marciando su Mosca,, uno dei principali oppositori di Vladimir Putin, ha chiesto ai cittadini russi di aiutare. Un tempo l'uomo più ricco di Russia, è stato rinchiuso dieci anni in un campo di lavoro ...Usò i mezzi dei servizi segreti che ben conosceva per sbarazzarsi di avversari, di oligarchi troppo potenti e poco remissivi come, fece capire alla mafia che non poteva ...'Penso che a Prigozhin siano state date garanzie per andarsene in Africa incolume, ed è quello che lui in realtà voleva, e questo starebbe bene sia a lui che a Putin', ha detto, ...

Mikhail Khodorkovsky: "Per abbattere Putin servirà la forza. Gli Usa ... L'HuffPost

"Il mio desiderio è che la fine del regime possa avvenire senza spargimenti di sangue. Tuttavia abbiamo il dovere di dimostrarci pronti anche all’uso ...Quando la colonna della Wagner stava marciando su Mosca, sabato, Mikhail Khodorkovsky ha chiesto ai cittadini russi di aiutare. L’oppositore, un tempo l’uomo più ricco della Russia e poi per dieci ann ...