Migranti | sbarcano a Salerno 172 persone

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nella giornata di ieri si è svolto nel porto dilo sbarco di 172e, sotto il coordinamento della Prefettura di, sono avvenute le operazioni di accoglienza ad opera dei volontari del Comitato didella Croce Rossa Italiana. In affiancamento all’Asl, i volontari della CRI dihanno allestito le tensostrutture e gestito in loco tutta la parte di supporto sanitario, con la collaborazione dalla Protezione Civile regionale per quanto attiene alla logistica. Come primissima accoglienza, superata la fase della valutazione dello stato di salute, isono stati accolti e rifocillati, come ormai accade dal 2014, nella sede della Croce Rossa Italiana – Comitato Nazionale in via dei Carrari a ...

Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, informa che i"saranno sistemati in parte in provincia di Salerno, in parte in altre province campane. Sono tutti africani, molti originari del Mali ...Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, informa che i"saranno sistemati in parte in provincia di Salerno, in parte in altre province campane. Sono tutti africani, molti originari del Mali ...Puntuale alle 8 di questa mattina e' entrata nel porto di Salerno l'Aita Mari, imbarcazione della ong Salvamento Maritimo Humanitario, con a bordo 172salvati nel Mediterraneo. Al molo 3 Gennaio sono in corso le operazioni di sbarco, a cominciare dai bambini. Tra le 172 persone, ci sono poco piu' di 50 minori, tra cui due neonati. La ...

Migranti: in 172 sbarcano a Salerno da nave Ong Agenzia ANSA

Aveva deciso di prendere sotto la sua ala protettrice quei due ragazzi per fare «famiglia», per avere tutti delle agevolazioni in materia di accoglienza: restare insieme e farsi ...Nonostante le difficoltà e l’iniziale confusione nei numeri, i minori non accompagnati sbarcati ieri mattina a Salerno dalla nave Ati Mari - che ha soccorso 172 migranti nei ...