Migranti | più fondi dall' Europa | il Consiglio bacchetta Italia ed elogia Lampedusa

(Di lunedì 26 giugno 2023) «Per mantenere la capacità dell’Unione di rispondere alle pressanti sfide della migrazione, dobbiamo assicurarci di disporre di finanziamenti sufficienti per un sistema efficace di gestione della migrazione e dell’asilo ed essere pronti a situazioni impreviste». Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , nella lettera inviata ai leader Ue in vista del vertice del...

...- non si sta impegnando come dovrebbe nelle operazioni di salvataggio e sta rendendodifficile ... "L'umanità che i cittadini e il sindaco di Lampedusa mostrano verso iè un esempio per ...... reportage sui sopravvissuti alla tragedia e approfondimento sulla politica greca ed europea sui. E poi, quali sono i paesi europei che hanno guadagnato didalla crisi energetica e dalla ......difficile questo compito per le Ong". Mijatovic ha anche criticato gli accordi con Paesi come la Libia e la Tunisia. "L'umanità che i cittadini e il sindaco di Lampedusa mostrano verso i...