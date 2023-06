Migranti | Mijatovic | “È ora che l’Italia cambi radicalmente le sue politiche”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “È ora chelemigratorie”, in particolare per quanto riguarda i salvataggi in mare, le relazioni con le Ong e gli accordi con i Paesi della sponda Sud. A dirlo è la commissaria dei diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja, dopo la sua visita compiuta in Italia la scorsa settimana. “deve smetterla di mettere in pericolo la vita e la sicurezza di rifugiati, richiedenti asilo e” “deve smetterla di mettere in pericolo la vita e la sicurezza di rifugiati, richiedenti asilo efacilitandone l’intercettazione e il ritorno in Libia, dove subiscono diffuse e gravi violazioni di diritti umani. Ogni attività di cooperazione con Paesi terzi, compresa la Tunisia, ...

